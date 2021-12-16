方方、张抗抗被中国作协全代会主席团除名

中国作家协会第十次全国代表大会主席团名单14日公布，原湖北省作家协会主席方方和现任中国作协副主席张抗抗不在名单中。

现年66岁的方方本名汪芳，是中国当代女作家，她曾于2007年出任湖北省作家协会主席。去年1月，冠病疫情在武汉大规模暴发后，中国宣布对武汉实施封锁。身处围城的方方从当年的1月25日至3月25日，每天以个人日记形式，记录武汉疫情，以及她对武汉生活和社会热点的观察。

方方在武汉封城期间总共发表60篇日记，当中不乏对武汉应对疫情不利的批评和反思；不过，围绕方方日记的争议一直存在。有人赞许她以平实的语言和敢言的风格，为外界了解武汉疫情提供一扇珍贵的窗口；也有人指责方方有意无意强化虚假叙事，记录的是缺乏真实性的道听途说。

后来，方方的日记集结成《武汉日记》并在海外发行。英国广播公司去年11月曾报道，《武汉日记》目前有英语、德语版本，但未出现中文版本，而《武汉日记》外语发行引发了不小的批评声浪。

今年71岁的张抗抗原名张抗美，生于浙江杭州，祖籍广东新会，中国当代女作家。据中国作家网介绍，张抗抗1979年进入黑龙江省作家协会，后出任黑龙江省作家协会副主席，黑龙江省第六、七、八届政协委员，第十届、十一届、十二届全国政协委员。2009年，她被聘为中国国务院参事。

去年12月，港媒《星岛日报》报道，中国作家协会的38名军队作家提交了退会申请，原因可能是为了抗议该协会长期“包庇”方方。据报，身为作协副主席的张抗抗曾力挺方方。

另据新华社报道，中国文学艺术界联合会、中国作家协会的全国代表大会，前天在北京人民大会堂开幕。中共总书记习近平在开幕式上强调，文艺工作者应追求德艺双馨，不能当市场的奴隶。

习近平也说，文艺承担着成风化人的职责，文艺工作者要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来，坚守艺术理想，努力以高尚的操守和文质兼美的作品，为历史存正气、为世人弘美德、为自身留清名。