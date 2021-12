美对逾40中国实体实施投资或出口限令

美国财政部昨天(16日)宣布把大疆等八家中国科技公司认定为中国军工综合体。华盛顿指控这八家实体积极支持以生物识别技术,监控和追踪中国少数民族和宗教少数群体,特别是新疆维吾尔族人。任何美国人不得出售和购买这些公司公开上市的证券及其衍生证券。

美国商务部也在同一天将中国军事医学科学院及旗下11家研究所等34个中国实体列入限制出口的名单,原因是这些实体协助中国政府监控新疆维吾尔族人和其他少数民族,并对美国国家安全构成威胁。

中国驻美国大使馆对此通过电邮,批评美国此举是无端打压、违反自由贸易规则的行为,北京将采取一切必要措施,维护中国企业和研究机构的权益。

综合美国全国广播公司商业频道、彭博社、美国之音和路透社报道,被美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)认定的八家中国公司是:云从科技集团股份有限公司(Cloudwalk Technology Co., Ltd.)、曙光信息产业股份有限公司(Dawning Information Industry Co., Ltd.)、利昂技术股份有限公司(Leon Technology Company Limited)、旷世科技有限公司(Megvii Technology Limited)、东方网力科技股份有限公司(Netposa Technologies Limited)、深圳大疆创新科技有限公司(SZ DJI Technology Co., Ltd)、厦门美亚柏科信息股份有限公司(Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd)和依图科技有限公司(Yitu Limited)。

财政部负责反恐和金融情报事务的副部长纳尔逊在财政部的声明中说:“今天的行动凸显中国防务和监控科技领域的私营公司正在积极配合政府压迫少数民族和宗教少数群体成员。财政部继续致力于确保美国金融体系和美国投资者不支持这些活动。”

财政部是依据美国总统的行政命令进行上述认定。总统拜登今年6月,签署了《应对为中华人民共和国某些公司提供资金的证券投资威胁的行政命令》,禁止美国人投资数十家与国防和监视技术有关的中国公司。该行政令进一步巩固并强化了前总统特朗普去年发布的禁止美国人投资中国军工综合体的行政命令,并扩大了这项行政命令所宣布的国家紧急状态的范围,认定践踏人权也对美国构成非同寻常的威胁。

上述八家公司也已被列在商务部的实体名单中。

美国商务部的产业安全局(BIS)同天发布最终裁定,将34家中国实体新增入从事违反美国国家安全或外交政策利益活动的实体清单。美国政府指控这些中国实体帮助北京开发和部署用于军事以及践踏人权的生物技术和其它技术。任何人未经政府出口许可,不得向这些被纳入名单的实体输出美国技术。

中国驻美使馆发言人刘鹏宇通过发给路透社的电邮回应时说:“中国一直是为了人类的福祉而发展生物技术,美方有关说法毫无根据。”

美国参议院也在同一天通过了《防止强迫维吾尔劳动法案》。法案周二已在众议院上通过,下来将送交总统拜登签署成法。

这部法案要求美国国土安全部拟定一项清单,列举出与中国政府合作压迫新疆维吾尔族的实体,并禁止所有透过强迫劳动生产的商品流入美国市场。法案将设立一个“可反驳的推定”制度,除非得到美国政府机构的无强迫劳动的认证,否则一律推定凡在新疆制造的产品均使用了强迫劳动,因此会按照美国关税法,禁止进口这些产品。