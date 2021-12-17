消息：瑞银正与中国人寿洽谈设立中国资管合资企业

两名消息人士称，瑞银集团(UBS)正与中国人寿保险(集团)公司就在中国成立一家资产管理合资公司进行谈判，这是这家瑞士银行加强在华影响力计划的一部分。

据路透社报道，瑞银将持有该业务部门的多数股权。如果最终敲定，这将是自中国在2019年允许外资以此类合伙制持有多数股权以来，首家外资与保险公司组建并持多数股权的资产管理合资企业。

其中一位消息人士称，中国人寿与瑞银已签署成立合资公司的谅解备忘录，合资公司的正式成立还有待中国银保监会的批准。

两位消息人士均不愿具名，因为建立合资企业的谈判属于保密信息。

瑞银集团不予置评，中国人寿保险(集团)公司的上市子公司中国人寿的发言人没有回应路透的评论请求。

在过去几年，有一系列外资金融机构在中国商谈，或已经建立了持有多数股权的资产管理业务，尽管近期面临经济挑战，但财富增长的前景使人趋之若鹜。

据路透9月报道，法国巴黎银行旗下的资产管理公司正在与中国农业银行的一个部门进行谈判，拟成立一家财富管理企业，这家法国银行希望获取更大的市场份额。

两位消息人士称，瑞银集团在此次谈判前，今年刚刚试图与一家中国国有银行的财富管理部门达成类似交易，但最后没能成功。

“瑞银一直渴望在中国的业务掌握绝对控制，但其竞争对手则迅速抢夺最好的本地合作伙伴，”一位消息人士说。