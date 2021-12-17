上海教师质疑南京大屠杀遇难人数被开除

中国上海震旦学院的一名教师因质疑南京大屠杀遇难人数，被学校开除。

据震旦学院的通报，经调查，东方电影学院教师宋庚一于12月14日课程中发表错误言论，造成重大教学事故和严重不良社会影响，给予其开除处分。

学校表示，高度重视师德师风建设，举一反三抓好抓实教育教学管理，严肃课堂政治纪律和行为准则，对违规违纪的行为始终坚持“零容忍”态度，一经查实，绝不姑息。

此前，有网友反映，该教师在课堂上否定南京大屠杀遇难者人数，称“当年的侵华日军在南京屠杀了30万人是没有数据支持的，“30万”只是一个中国历史小说写作的一个‘概述’”。

此事发生后，南京大屠杀遇难同胞纪念馆12月15日在微博上发布史料图片，并称：“国家公祭日刚过，要给某些人上一课：南京大屠杀遇难同胞为30万人以上，史料支撑在这里，铁证如山！”。

人民日报对此评论称：“南京大屠杀遇难同胞30万以上，铁证如山。妄加揣测，质疑历史真相，枉为人师！忘却苦难，否认他国恶行，枉为国人！”

中共央视评论称：“30余万同胞惨遭杀戮，众证确凿，无可掩饰。陷入历史虚无主义的泥潭，大肆否认，让亲者痛仇者快，更是对罹难同胞的大不敬。为人师表，尤需敬畏事实，一旦唐突历史，必定后患无穷。涉事老师被开除不是终点，她欠遇难同胞一个道歉。”