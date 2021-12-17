债权人起诉恒大 追讨逾840亿人民币

据英国《金融时报》昨天（16日）引述官方资料报道称，中国债权人已就超过840亿元（人民币，下同，约179亿新元）的逾期款项起诉恒大集团。

综合《金融时报》和《星岛日报》报道，一家受理中国恒大民事诉讼的指定中国法院已经受理了367宗案件，起诉时间在8月24日至12月9日期间，索偿总额840亿元。

法院记录显示，索偿的债权人包括40多家银行、国有建筑公司、信托公司等。其中一些案子甚至涉及到酒店、金属贸易商和制药公司这些非传统债权人。

报道还引述一位不愿具名的恒大高管称，该公司资源有限，无力偿还这么多债权人，将会交由法院来决定获得偿还资金人选及相应金额。

本周中国建材供应商永高股份曾于投资者互动平台表示，公司已就其与恒大及恒大成员企业的合同纠纷案，向广州中院分五个案件提起诉讼，目前案件正在审理阶段，后续若有进一步进展公司将会及时公告。该公司说，已对恒大的应收票据和应收帐款，按帐龄法计提了部分坏帐准备。

该公司于8月下旬，曾与恒大及其成员企业就应收票据中的1.67亿元达成购买资产解决方案，但双方仍有4.76亿元应收票据和帐款尚未清偿。

恒大数月前曾因资金链紧绷停工停产，除了供应商外，楼盘施工人员的工资也遭拖欠。临近农历新年，彭博社曾引述知情人士报道称，恒大被官方督促，要优先解决对农民工和供应商的欠款，以免引发社会稳定问题。

知情人士称，中国官方要求恒大，先解决各地恒大项目拖欠农民工工资问题是重点。恒大被告知要在春节来临之前，解决拖欠工资，以免影响社会稳定，让农民工安心过年。

另一方面，恒大復工复产仍在持续。昨天恒大珠三角公司在官方公众号发布消息称，恒大在珠三角地区仍在持续推进“复工复产保交楼”。目前恒大在广州、佛山、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘，已全面复工复产。不过，中国恒大在海口的八宗地块，因超过约定动工期未动工，已被政府无偿收回。

据财新网早前报道称，恒大主席许家印曾在一场内部高管会议上，对资金部门在“复工复产保交楼”工作上的行动滞后向工程部门提出批评。

另据路透社前天引述知情人士报道称，中国政府正对恒大的资产和债务情况进行更深入评估，以了解企业在不诉诸抛售业务情况下的还债能力，然后再考虑国资救助的必要性和具体行动方案的可行性。