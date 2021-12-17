知情人士：中国政府协调世茂集团与信托公司贷款事宜

知情人士透露，中国金融监管部门正在协调房地产企业世茂集团与一些信托公司协商贷款展期事宜，暗示政府希望防止世茂陷入现金短缺的局面。

据彭博社报道，因事未公开而要求匿名的知情人士说，中国银保监会的官员帮助安排了世茂与包括国通信托、民生信托在内的信托机构之间的磋商。

世茂提出了哪些条件来争取展期，以及其方案是否会被接受，尚不清楚。一位知情人士说，世茂也在寻求获得新的银行贷款。

本周，世茂股票和债券双双大跌，投资者对公司的财务状况愈发感到担忧。集团两家子公司的交易也被一些分析师认为是其将资金从较强向较弱业务转移的迹象。世茂则称，下跌是“小道消息”所致，但是公司鲜有公开表态，令人更加担心其面临流动性压力。

《21世纪经济报道》曾根据未注明消息来源报道，上海市相关部门最近召开了两次房地产企业闭门会议，要求房企做好风险预警工作。要求企业制定风险防范预案，切实履行责任，不要放任违约。

知情人士透露，中国人民银行上海分支和中国银保监会的官员要求面临流动性困难的企业不要出现债务违约。知情人士称，他们展现了愿意与本地金融机构协调贷款展期事宜的意愿。

在经历了四天累计35%的跌幅后，周四世茂股价反弹，上涨4%，创两周以来的最大涨幅。根据彭博汇编的价格，当地时间5时40分，世茂2022年到期美元债每1美元面值上涨0.3美分，至58.9美分，本周早些时候下跌近30美分。

