张文宏：今冬将是最后一个疫情寒冬

中国国家传染病医学中心主任张文宏说，全球有能力与信心在2022年控制冠病流行，今冬将会是国际社会一起度过的最后一个疫情寒冬。

据澎湃新闻报道，也是复旦大学附属华山医院感染科主任的张文宏在个人微博上发文说，当前是全球性最为艰难的时刻，是人类与病毒对抗相持最为困难的时候。

张文宏说，世卫组织专家组会议共识，提出当前还需要依赖广泛实施公共卫生限制措施，同时完成疫苗的加强接种，特别是未接种疫苗者需要一起加入到疫苗接种行列，才能应付奥密克戎变异株的广泛传播风险。

张文宏续称，从世界卫生组织的专家共识意见可以看出，中国实施的动态清零策略，也就是所谓的PHSM（公共卫生和社会措施）已经被国际广泛采纳用于当前奥密克戎的应对。

他强调，“动态清零”能力是当前最为关键的公共卫生策略，并补充道，近期长三角、珠三角、西北地区频发德尔塔的散发与局部暴发病例，但是中国的动态清零策略已经被证实四周左右终能应对。

张文宏说，研究已证实中国的第三针接种仍能保留对奥密克戎与德尔塔的中和作用，具备降低重症病例发生的潜力。中国后续的第三针疫苗优化接种策略在2021年将有望全面完成，与国际社会共同进入2022年，诚如世卫组织代表昨日的宣言，全球范围内在2022年有能力与信心控制新冠的流行，逐渐回归正常生活。

他说：​“这个冬季和春节我们将和国际社会一起度过最后一个寒冷的冬季，我们终会‘拨开云雾见天日，守得云开见月明’。”