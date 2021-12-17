紫光回应董事长质疑 称各工作进程合规

中国半导体企业紫光集团昨天（16日）晚间就重整方案导致国有资产流失等事发表声明回应称，管理人在战略投资人招募和遴选过程中全程接受法院、债权人等各方监督，各项工作进程均依法合规。

据路透社报道，被董事长赵伟国质疑“战投”选择且重整方案将导致超过700亿元（人民币，下同，约149亿新元）的国有资产流失，紫光集团发表声明作出以上回应。

声明并称，截至2021年6月30日，紫光集团重整主体所有者权益为负442.78亿元，重整主体资产客观公允的市场价值约1214.78亿元，匹配拟化解债务约1,376.09亿元，证实紫光集团资不抵债。

声明并披露，根据紫光集团重整计划草案，有财产担保债权和120万元以下小额债权，将能实现全额现金清偿；普通债权中120万元以上部分提供不同清偿选择方案，清偿率预计可达到95％以上至100％。

紫光集团股东仅有两位，大股东为清华大学持股平台，清华控股，持股比例为51％，持股49％的股东为北京健坤投资集团，实控人为赵伟国。

紫光集团声明称，赵伟国以少数股东实控人身份担任紫光集团董事长，并负责企业经营管理；过去几年中，赵伟国操纵紫光集团频繁通过巨额融资开展境内外并购扩张，导致负债规模过大，加之经营管理不善，紫光集团2020年爆发债务危机，企业经营陷入难以维系的严重困境。

声明称，紫光集团在赵伟国的经营下，清华控股和健坤集团在紫光集团的股权价值已经为负，造成损失。

清华大学上周五与四川省能源投资集团签订《国有产权无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将清华大学持有的清华控股100％的股权划转给四川能投。

中国官媒每日经济新闻周三报导称，紫光集团千亿资产重整遭董事长赵伟国激烈反对，重整方案将直接造成当期734.19亿元的国有资产流失，并已向中纪委等多部门实名举报。

有政府背景的半导体投资基金建广资产上周击败了阿里巴巴牵头的一个财团，其与北京智路资产作为牵头方组成的联合体被确定为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。据彭博社报道，上月，中国官员原本属意于阿里巴巴和浙江国资联合体，但阿里巴巴在美上市问题引发了疑虑。美国监管机构正在收紧对在美上市企业的审计要求，知情人士透露，如果紫光的母公司是阿里巴巴，美国可能会要求这家中国领先芯片企业披露敏感信息。