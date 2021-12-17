蔡英文列不同意反美猪的五大理由

台湾四大公投明天登场，总统蔡英文昨天在面簿（Facebook）上发文，提出不同意反对美猪进口的五大理由。

蔡英文给出的理由是：避免冲击台湾经济、台湾产业更有竞争力、拓展国际经贸布局、政府做好食安把关、避免锁回中国大陆单一市场。

在避免冲击台湾经济上，蔡英文说，反美猪进口若通过，不只影响台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），更将冲击台湾经济及股市面。这证明了美猪进口不是食安问题，而是贸易问题和经济问题，应该从这个角度来思考如何投票。

在让台湾产业更有竞争力上，她说，台湾有许多以出口为导向的传统产业，至今仍然受到关税及非关税障碍的阻碍，若台湾成功加入CPTPP，势必为台湾产业取得关税及投资优势，也更有竞争力，这样可以让台湾产业有更好的筹码跟世界各国做生意，这是关键的时刻。

蔡英文说，为拓展国际经贸布局，台美自由贸易协定与CPTPP，是让台湾脱离国际经贸被孤立最重要的两件事，进一步开放美猪，更是关键中的关键。若公投后改变了美猪进口政策，会让其他国家解读为台湾对外贸易政策的不稳定性，甚至也不利台湾产业对外布局。

蔡英文承诺，政府会做好食安把关，食安是科学问题，科学上专家告诉我们只要符合国际食品法典委员会（Codex）国际标准，就不会威胁到健康。马来西亚政府开放美牛九年来，也已经证明美牛符合标准、经过政府把关后不会造成食安问题，符合标准的美牛可以吃，美猪也可以吃。

在为避免台湾锁回中国大陆单一市场部分，她认为，台湾拓展国际空间的道路坎坷，因为“有一个邻居，全力阻挡台湾走向世界、限制台湾的生存”。她说，正因为这样，台湾更需要走出国际，在经贸措施、产业竞争力上要更加努力，才能克服中国大陆在贸易上的威胁。不能让公投结果变相造成台湾经济只能倚赖中国大陆。

台湾重启核四、反莱猪、公投绑大选、珍爱藻礁“四大公投”将于明天（18日）投票。其中有关反对含有莱克多巴胺（Ractopamine）的美国猪肉进口公投案（反莱猪）因民众在意食安，所有在野党一致反对，通过概率相对高。