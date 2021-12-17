香港泳将何诗蓓世锦赛破世界纪录夺冠

香港运动员何诗蓓昨天（16日）在世界短池游泳锦标赛女子200米自由泳项目夺冠，并以1分50秒31打破世界纪录，成为香港泳坛史上首位世界纪录保持者，在一年之间三级跳成为世界第一。

据香港中通社报道，何诗蓓早前出战国际游泳联赛（ISL）200米自由泳项目未尝一败，更多次刷新亚洲纪录。

到世锦赛舞台，她在初赛1分52秒86轻松以首名晋身决赛。决赛排在第五线的何诗蓓起步反应时间在八人中排第二，经过首50米后已经领先，到进入最后50米时更与第二名拉开超过1秒的优势，最终游出1分50秒31的成绩率先触池，勇夺第一，更以0.12秒之差打破瑞典泳手丝祖唐1分50秒43的旧世界纪录，成为香港泳坛史上首位世界冠军兼世界纪录保持者。

何诗蓓赛后接受访问时表示，能够成为香港游泳史上“第一人”的兴奋非言语可以形容。“我不知怎样说，真的很开心，没有什么言语可以形容此刻的感觉，之前一直和世界纪录很接近，我很兴奋终于成为香港首个世界冠军以及打破世界纪录。”

接下来，何诗蓓还会出战100米及400米自由泳项目。

香港特区行政长官林郑月娥16日深夜在面簿发帖，祝贺何诗蓓再为香港泳坛写下光辉一页，令全港市民都感到振奋。特区政府定会继续全力支持香港运动员，推动体育全方位发展。

