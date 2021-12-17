日媒：台湾将立法限制科技公司出售其在大陆资产

日媒报道称，台湾监管机构很快将发布新规，以禁止台湾科技公司出售其在中国大陆的子公司或其他资产，这是台湾政府防止半导体等敏感技术泄露给大陆的最新举措。

据《日本财经新闻》引述一位台湾投资审议委员会官员透露，一项旨在保护当地芯片技术的法规将会在今天（17日）送至台湾行政院进行进一步审查，最早将在今年年底或明年1月前生效。

这项法案规定，若台湾企业计划出售或处置在中国大陆的任何资产（包括工厂和子公司）给当地同行或其他买家，需要申请并得到相关部门核准，因为此举可能涉及敏感技术的转移。目前法规只要求企业在进行此类交易时向相关部门通报。

目前，台湾企业在大陆的投资，包括在大陆设立子公司，都必须得到大陆证监会的批准。不过，在初始投资之后的任何所有权变更都不需要获得相关批准，这样的现状在两岸关系日趋紧张之际引起了台湾对技术泄露的担忧。

与此同时，台湾司法部门和大陆事务委员会正在起草新的法规，鼓励台湾人民不为大陆的公司工作，以防止专业人员向大陆、香港、澳门地区等地泄露商业机密和关键技术。

根据条例草案，任何项目曾得到台湾政府资助的专业人士若想去中国大陆旅游，必须事先获得批准。一些科技公司高管担心，新规定的范围将过于宽泛和模糊，并可能影响行业在政府资助的研发项目中的合作意愿，进一步阻碍未来整体的技术进步。

过去几年，许多台湾科技公司出售了其在中国大陆的子公司。领先的电源管理解决方案供应商Lite-On在2017年将其位于中国苏州的固态硬体存储子公司51%的股份出售给了紫光集团，其余股份于今年6月出售给了当地一家投资公司。

去年，领先的iPhone金属外壳供应商可成科技将其工厂出售给了中国大陆科技供应商蓝思科技，而iPhone组装商纬创则将其在崑山的工厂出售给了中国大陆新兴电子产品代工巨头立讯精密。

全球封测龙头日月光投控则是最新的例子。本月早些时候，该公司将其在中国大陆两家子公司的股份出售给了智路资本。

台湾经济部投资审议委员会发言人吕贞慧对《日本财经新闻》说：“我们注意到现行法律体系存在漏洞，需要修补。虽然可成科技和纬创的技术密集度较低，但这些例子揭示了未来可能存在敏感技术泄露的漏洞。”

吕贞慧还说，将会有一个专门的部委小组负责更密切地检查涉及“芯片制造、芯片封装和测试以及面板”等技术的交易。