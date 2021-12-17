资管公司：在美上市中企两三年内或全部退市

美国一家著名的资产管理公司认为，随着美中关系的持续紧张，目前在华尔街上市的中国公司未来三年将全部从美国资本市场退出。

据美国之音报道，美国TCW资产管理集团公司新兴市场董事总经理洛文杰（David Loevinger）15日在电视节目中说：“我认为对许多在美国市场上市的中国公司而言，基本上已经是游戏结束，这个问题悬而未决已有20年，而我们一直没有办法解决。”

TCW集团公司截至今年9月30日，管理的资产总额高达2658亿美元（3627.11亿新元）。而洛文杰在加盟TCW之前，曾经担任美国财政部中国事务资深协调官。

中国公司虽然在美国上市已经有几十年，但是中国政府不允许美国证券交易委员会的会计机构美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）对其审计公司进行检查，而这些审计公司负责对在美上市的中国公司的账目进行审计认证。

洛文杰说，鉴于美中两国政府之间目前缺乏互信如此严重，而且两国关系短期内很难有所改善，“因此我们完全不可能在未来几年内解决这个问题”。“所以现实是，我觉得，到2024年，在美国证交所上市的绝大多数中国公司都不会再是美国的上市公司。绝大多数公司都将转往香港或上海上市。”

今年6月底刚刚在纽约证交所挂牌上市的中国网约车巨头滴滴出行12月3日宣布，即日起启动在纽约证交所的退市工作，同时准备在香港上市。

滴滴在华尔街上市当天，股价开门红，总市值一度超过800亿美元。但是，上市仅两天后，中国国家网络安全审查办公室宣布对其进行网络安全审查，滴滴股价从此一路下滑，上市10天市值蒸发超过219亿美元。

除了滴滴外，很多已在美国上市的中国著名互联网相关的大公司已经启动或完成在香港证交所的双重上市。这些著名的中国大公司包括阿里巴巴、京东、百度、网易和微博。

洛文杰认为，滴滴退市就是一个转折点。“我不认为中国政府会让美国的监管人员毫无限制地查阅中国公司内部的审计文件。而如果美国监管人员无法查阅那些文件，那他们就无法确保美国资本市场免遭诈欺行为的侵扰。”