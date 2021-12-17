桂林市向购房者发放消费券

广西省桂林市向购房者发放消费券以鼓励购房。11月以来，至少有10个城市出台鼓励性购房政策，促进房地产市场发展。

据澎湃新闻报道，广西桂林市人民政府官网印发关于《桂林市加大重点行业扶持力度冲刺四季度经济工作若干奖励措施的通知》（以下简称《通知》）。

针对购房者，将对购买五城区新建商品房者予以补贴。按照《通知》，于12月期间，在桂林市象山区、秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区购买新建商品房(含住宅、商业、办公)的，将按成交合同额的1%发放消费券补贴购房者。该消费券可在中国本地商贸企业购买百货、家电等，有效日为领券日至明年3月31日。

对于房地产业，《通知》提到，将给予房地产开发企业经营贡献奖励。桂林市将对五城区单个楼盘在12月以内销售面积3000平方米以上的进行排序，排第一位的，发放30万元（人民币，下同，约6万4000新元）消费券；排第二位的，发放20万元消费券；排第三位的，发放10万元消费券。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，桂林对于房企进行贡献奖励，有创新性，有助于鼓励房企经营，带动房企四季度经营业绩的提振，同时有助于带动其他领域的消费活跃，也是通过提振房地产来带动其他产业的发展。此类操作对于各地激活消费市场也有启发。

据澎湃新闻统计，11月以来至少有10个地方出台鼓励性的购房政策促进房地产市场平稳健康发展，包括湖北荆门、江苏南通海安、重庆万州、河南开封、河北保定、河南新乡、广西桂林、浙江金华武义、安徽芜湖、湖南衡阳等。

58安居客房产研究院分院院长张波分析称，从近期放宽人才购房限制政策来看，都是提供了相应的补贴，一方面是通过政策放松来达到吸引人才落户的目的，另一方面也从侧面提升当地楼市的热度。