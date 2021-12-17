消息：美国未决定是否进一步限制向中芯出售技术

路透社引述消息人士称，美国政府仍未决定是否阻止向中国芯片制造商中芯国际出售更多美国技术，但提出了与盟友讨论进一步限制向中国出售芯片制造设备的可能性。

据路透社报道，了解周四相关会议的消息人士称，参加美国各机构主管会议的官员谈到了加强对中芯国际和中国其他芯片制造商销售管制的建议。

一位消息人士称，官员们似乎一致认为，美国应该与友好国家合作，制定更严格的政策。白宫发言人拒绝置评。

特朗普政府去年年底将中芯国际列入美国商务部的贸易黑名单，因担心该公司向中国军队提供协助。

该名单要求美国供应商在运送芯片制造设备和其他产品之前获得许可证，使得大多数产品的销售可依具体情况而定。然而，那些只能用于制造最先进的10纳米和更小芯片的设备面临更高的标准，很可能不予发放许可证。而最新政策的限制将扩大至那些也可用于较不先进芯片的产品的销售。

不过芯片设备制造商认为，如果中芯国际得不到美国设备制造商的供应，就会从其他国家那里去购买。

路透社曾报道称，美国供应商申请向中芯国际出口芯片设备的审批速度缓慢。

美国财政部周四（16日）宣布把大疆等八家中国科技公司认定为中国军工综合体。华盛顿指控这八家实体积极支持以生物识别技术，监控和追踪中国少数民族和宗教少数群体，特别是新疆维吾尔族人。任何美国人不得出售和购买这些公司公开上市的证券及其衍生证券。不过，中芯国际并没被列入制裁名单中。