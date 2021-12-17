中国版“领英”本周登陆 删社交或分享功能

求职应用“领英职场”（InCareer）本周登陆中国，这款简易版“领英”（LinkedIn）不包含社交或分享功能。微软今年10月曾宣布将关闭领英在中国的服务。

据美国之音报道，领英高级副总裁兼全球工程负责人施罗夫（Mohak Shroff）周一（13日）说：“今天，我们迈出了新战略的第一步，在中国大陆正式发布全新应用‘领英职场’，帮助用户连接职业机会，协助雇主找到理想的候选人。”

他还说，通过“领英职场”，中国大陆的用户可以寻找和连接新的工作机会，与职业人脉保持联系，并接收来自招聘人员的工作邀约。

施罗夫续称，企业客户仍可以通过领英的企业招聘账号在全球人才库中寻找和招聘理想的候选人，也可以继续借助领英营销解决方案打造品牌国际竞争力，从而连接全球商业机会。

就在两个月前，微软公司表示将关闭领英在中国的服务，推出只面向就业的网站，因为“在中国的经营环境更具挑战性，要求也更严格”。领英2014年进入中国，数据显示已经吸引了4400万中国用户。

领英中国总裁陆坚也曾在一份声明中说：“我们决定对目前的战略进行调整，于今年内发布一系列全新的产品及服务，将专注于提供‘连接职业机会’的价值，不再涵盖用户原创内容的发布与互动功能。”

香港南华早报报道说，为中国量身打造的“领英职场”在内容审查和数据保护方面有着严格的要求。“领英职场”用户仍然可以在他们的网络中发送信息，但他们只能通过输入联系人的手机号码或扫描二维码来添加新的联系人，而不是通过姓名或职位来搜索。

中国政府在今年9月和11月分别实施了《数据安全法》和《个人信息保护法》，要求任何组织尽量减少收集个人数据，但给予政府对数据的广泛访问权限。

南华早报说，这款应用是在中国实施《个人信息保护法》后推出，要求用户在登录时同意一份“中国隐私政策附录”。该附录称，公司只在您选择登录时收集和处理您的敏感个人信息，并在处理任何敏感个人信息时使用严格的安全措施。

报道还说，该附录还提到“领英职场”的服务是通过美国的服务器提供的，这意味着如果用户同意，个人数据将通过“合法的跨境传输机制”发送到海外。

一些中国用户似乎并不喜欢这款新应用。微博用户FRWEI3说，“阉割版”领英简直就是灾难，“用心维护了几年的账户，如今看来没有什么继续使用的价值了。越活越倒退。”

微博用户“锅蒸之鱼”则称，领英职场“阉割到只剩下求职功能，不仅没了发帖互动的社交功能，连查看别人背景的搜索功能也没了。唉，这不是我之前想象中的互联网，更不是我想象中21世纪应有的样子。”