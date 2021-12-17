中国严禁宣扬暴饮暴食等浪费食物视频

中国今天（17日）对外发布相关法案严格食品消费相关信息监管，禁止发布宣扬暴饮暴食等浪费食物视频信息。

据中国新闻网报道，中国国家发展改革委等四部门11月30日印发《反食品浪费工作方案》(以下简称《方案》)。《方案》要求，禁止广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或视频信息，对拒不改正或情节严重者，处以罚款、通报批评或节目停播整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究责任。

《方案》也明确，推进粮食消费前各环节减损，完善粮食节约减损标准体系，开展粮食仓储环节浪费调查评估。

在遏制餐饮行业食品浪费方面，《方案》提出，各级商务部门采取措施鼓励餐饮服务经营者提供分餐服务、向社会公开其反食品浪费情况。督促餐饮外卖平台、餐饮服务经营者以显著方式提醒消费者按需适量点餐。支持自助餐服务单位实施对消费者浪费行为适当加收费用的措施。建立健全餐饮行业反食品浪费的制度规范。加强对旅行社管理人员和导游人员培训，引导游客文明用餐，合理安排团队用餐。

加强公共机构餐饮节约方面，推进机关单位食堂反食品浪费，建立机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度。加强公务接待、会议、培训等公务活动用餐管理。曝光餐饮浪费典型案例及推动工作不力的单位。鼓励有条件的公共机构使用餐厨垃圾就地资源化处理设备。

同时，开展学校食堂餐饮节约行动。推动落实《教育系统“制止餐饮浪费培养节约习惯”行动方案》中明确的五项具体行动。组织编写《高校食堂反食品浪费工作指南》，提出学校食堂食品原材料采购、储藏、加工、制作和销售等环节节约减损工作方案。研究制定《高校智慧食堂建设规范》，开展全流程智慧食堂试点建设工作。

《方案》也强调严格执法监督，加强反食品浪费日常监督检查、对食品生产经营者反食品浪费情况的监督，督促落实反食品浪费措施。鼓励单位和个人举报食品生产经营者食品浪费行为。开通举报热线，收集问题线索，加强执法监督。