改进型歼15首曝光 雷达变化明显

中国航空工业沈阳飞机工业集团发布最新文章，其中一张配图为歼-15改进型，且该机在翼尖挂架、机头IRST、雷达罩和前缘机翼等多处进行了升级。

航空工业沈飞官方微信号14日发布文章《年终攻坚感谢你勇毅前行！ 》。文中图片显示，改进型歼-15外观上最大改进在翼尖挂架，从原先的倒L型升级为一字型。

香港01的报道指出，此次改进型歼-15升级的翼尖挂架则和歼-16战机同款，用于搭载更先进的霹雳-10格斗弹。霹雳-10是解放军目前最先进的格斗弹，其总设计师梁晓庚曾在接受媒体采访时介绍，采用红外成像制导的霹雳-10具有很强的反隐身战机能力，由于使用了凝视焦平面列阵的制导方式，即使是目前最先进的隐身战机也难逃该弹的锁定。

新批次的改进型歼-15舰载机，除了机头空速管取消，换装有源相控阵雷达以外，机身许多细节也有变化，例如驾驶舱右侧的空速管取消、更换新的翼尖挂架，内部的航电系统也应该进行了大幅升级。据悉，歼-15是中国自行研制的单座双发舰载战斗机。

2018年5月24日，辽宁舰航母进行歼-15舰载战斗机夜间起降训练，具备了昼夜全天候起降的飞行能力。 2020年7月27日，中国解放军海军官方微博公开报道歼-15舰载机首次成功完成夜间空中伙伴加油。

此外，在2021年的珠海航展上，歼-15、“鹘鹰”战斗机总设计师孙聪在回答记者有关下一代舰载机的相关提问时说：“大家不用着急，可以再等等，应该在今年，大家就能看到下一代航母舰载机的好消息了。”