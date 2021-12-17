福建宁德核电厂发生“0级事件” 机组废液排放量高

中国国家核安全局网站周四（16日）通报，位于福建省的宁德核电厂在11月18日发生一宗“0级事件”，1号机组废液排放量高于计划限值。

据国家核安全局官网消息，宁德核电厂11月18日执行1号机组废液排放系统暂存罐排放后，发现废液排放系统流量监测仪表显示的排放流量与手动计算的排放流量相比明显偏低，立即中止排放。

营运单位本次实际排放，在该排放时间段内瞬时排放流量高于计划排放流量限值。但经化学专业取样分析，排放前后相关参数指标满足国家标准。

上述事件满足《核动力厂营运单位核安全报告规定》中运行阶段事件报告准则“（十二）其他事件”的要求，将按照运行事件进行报告。根据《国际核与辐射事件分级手册》，该运行事件被界定为0级事件。

事件分级，是指按照国际核事件分级标准（INES）对运行事件或者事故进行的分级。

考虑核事件对人和环境的影响、对设施放射性包容和控制的影响、对纵深防御能力的影响，将核事件分为七级，其中较低级别称为事件，分别为异常（1级）、一般事件（2级）、重要事件（3级）；较高级别称为事故，分别为影响范围有限的事故（4级）、影响范围较大的事故（5级）、重要事故（6级）和重大事故（7级）。对不具有安全意义的微小事件称为“偏差”，归为0级。