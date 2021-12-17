“女子举报前婆婆吃空饷” 前公公也被查

河南太康女子刘银月12月15日实名举报前婆婆、中国农业发展银行太康支行员工夏某某“巨额财产来源不明、吃空饷”，其前公公、中原农险公司周口市分公司总经理助理李某某目前也在接受调查。

据上游新闻报道，夏某某的丈夫李某某，供职于中原农业保险股份有限公司（下称中原农险）。2020年3月11日，媒体公开刊发的《河南七名金融机构人员任职资格获核准名单》显示，核准李某某中原农险公司周口市分公司总经理助理的任职资格。

记者拨打中原农险周口市分公司电话，询问李某某是否还在担任总经理助理职务，一名工作人员说，不清楚情况，只知道他正在接受调查。该公司周口市分公司纪检工作，由中原农险河南省分公司纪检部门负责。

被问及针对李某某的调查进展时，中原农险河南省分公司纪检部门工作人员称，暂时不方便透露，要发函才能告知，是否对外通报无可奉告。

公开资料显示，中原农险是河南省第一家保险法人机构，系“金融豫军”重要成员、地方国企，公司总部设在郑州。公司经营范围包括农业保险、财产损失保险、责任保险等。截至2021年11月底，中原农险成立河南省分公司、内蒙古分公司、黑龙江分公司等三家省级分公司，设立九家市级分公司。

刘银月此前在网络上举报前婆婆称，“夏某某常年不上班，月月领工资，吃空饷，占取国家财产，他们家在多地有八套房产、九间商铺、四辆汽车，吃穿用度等全部都是名牌，巨额财产来源不明”。

12月16日凌晨，刘银月出示了其手中部分书面证据，涉及车子和房子的。刘银月还称，她就是最好的人证。刘银月并不完全认同中国农业发展银行河南省分行12月15日发布的情况说明，她恳请夏某某丈夫单位的纪委部门或上级纪委部门介入调查。