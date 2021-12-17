银行家：中国明年将重振中企上市活动

投资银行家和分析师认为，由于预计中国政府将公布中国企业离岸上市的新规则，大中华区低迷的首次公开发行（IPO）活动将在2022年得到提振。

据路透社报道，中国监管机构正在考虑制定涉及具有可变利益实体(VIE)结构的中国公司海外上市计划的新规则。在这种结构下，中国公司为了海外上市而设立一家离岸公司，使得外国投资者可以购买其股票。

这种结构在过去20年里使大量的中资公司得以在美国上市。

2021年香港IPO市场不温不火，占亚太地区的16%。路孚特数据显示，今年到目前为止，香港IPO规模为267亿美元（364.43亿新元），而2020年同期为318亿美元。

如果加上第二上市，包括双边第一上市，以及在美国上市的中国公司的第二上市，2021年至今香港的上市规模为413亿美元，而2020年为508亿美元。

银行业人士认为，新规则将为上市前景提供透明度，并将激励他们转向公开市场，尤其是科技和媒体行业的公司。这些行业是今年中国前所未有的监管整顿行动的重点目标。

投资银行中信里昂证券（CLSA）的股票资本市场（ECM）和银团业务负责人李航（音译自Li Hang）说：“如果用一个词来形容2021年的IPO，那就是‘不确定性’。政策上的不确定性太多了。与2021年相比，明年政策的确定性将越来越大...确定性可能意味着(规则)更严格，但不确定性应会减少。这是关键。不确定性真的会伤害到IPO。”

银行业人士预计，2022年期间，香港第二上市的数字将有所改善，因为企业由于不符合美国的审计规则而从美国退市的风险仍然很高。

瑞银中国区负责人戴维·钦（音译自David Chin）说：“有超过50家在美国上市的中国公司还没有在香港上市，但符合香港上市要求，我们可能会看到其中许多公司明年来香港进行(第二)上市。”

尽管中国的IPO规模有所回落，但在包括日本在内的整个亚太地区，今年IPO规模高达1660亿美元，远高于去年的1201亿美元，从而成为该地区2010年以来IPO最强劲的一年。

高盛亚洲股票资本市场联席主管斯迈利（William Smiley）说：“按以往情况来看，当中国放缓时，该地区也随之放缓。不过今年的情况是，尽管中国放缓，但其他市场填补了这一缺口。”

今年，科技和医疗行业占该地区IPO的三成以上。

摩根士丹利亚太区ECM联席主管安德森（Magnus Andersson）说：“明年将进行的IPO在地域方面看会更加多样化，韩国、印度、东南亚和澳洲加在一起会比中国规模更大，而且在行业方面也会更加多样化。我们可能会看到科技和媒体行业的IPO较少，医疗保健、工业和FIG(金融机构集团)较多。全球市场正在上演向周期性主题轮动。”

路孚特数据显示，中信、高盛和摩根士丹利是2021年亚洲股权资本市场活动排名前三的银行。