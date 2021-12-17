中国外交部：反对立陶宛未经协商召回驻华外交人员

立陶宛前天（15日）将其驻华外交官召回，据报是因为中国对某立陶宛人实施“无罪羁押”，中国外交部今天回应称，纯属子虚乌有，并对立陶宛行为表示反对。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天召开例行记者会时说，关于中国对立陶宛人员实施“无罪羁押”的消息，这纯属子虚乌有。

汪文斌并说，立方在未同中方协商的情况下，自行决定突然召回所有驻华外交人员，并公然散布谣言，推卸自身责任，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

另外，立陶宛外长兰斯伯吉斯昨天对记者说，中方告知立陶宛驻华外交人员身份证件将很快失效，立方在如此短时间内安排驻华人员回国十分复杂，因此申请延期，但是未获中方任何答复，立陶宛外交人员只能第一时间回国，并称，这违反维也纳外交关系公约。

汪文斌对此回应称，针对立陶宛政府允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”，中方已宣布将中立关系降为代办，并正式决定将中国驻立外交机构更名为中华人民共和国驻立陶宛共和国代办处，这符合维也纳外交关系公约。

他续称，在中立关系已经降为代办级的情况下，中方要求立陶宛驻华外交机构重新申办外交人员身份证件，这是中方做好驻华使团服务与管理的正常程序，符合相关国际法和国际惯例，并不影响立方外交人员在华正常履职和生活。同时，中方根据维也纳外交关系公约，保障所有在华外交机构的安全及合法权利，保障包括立方在内的各国驻华外交机构正常工作。

汪文斌还称，“立方从未提出驻华外交人员证件延期申请，所谓未获中方答复的说法纯属是造谣。”事实是，立方在事先没有通知中方的情况下，突然召回所有驻华外交人员。他并称，中方坚决反对并不满立方不正视并纠正自身的错误行为，反而散布虚假信息，借以推卸自身责任。

捷克媒体15日报道称，中国可能对某位立陶宛人实施“无罪羁押”。此外，捷议会参议院外委会通过决议呼吁捷克政府就“立外交官返回维尔纽斯以回应中国胁迫行为”表达支持，并在欧洲理事会等公开场合发声表达声援和支持。