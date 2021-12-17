赵少康动员公投：不投票就是支持民进党

台湾明天举行四大公投，国民党今晚举办“民主守夜”活动，做最后冲刺，“战斗蓝”召集人、中广董事长赵少康在活动上表示，不管明天天气怎样，都要出来投票；他更说，明天不去投票，就是支持民进党。

根据中央社报道，国民党在自由广场举办“民主守夜”活动，赵少康、国民党主席朱立伦、台湾前总统马英九、党籍县市长、立委、议员相继到场宣讲，向民众诉求公投四个都同意的主张。朱立伦今晚也将率领党务主管夜宿自由广场，在明天清晨6时举办升旗典礼后，至投票所投票。

赵少康表示，明天不去投票，就是支持民进党，就是支持总统蔡英文、行政院长苏贞昌。他向现场民众呼吁，如果不满意现在政府的表现，明天就要用公投票，给政府一点颜色看看。这次的公投，不仅是公投，是对蔡英文总统严格的检验。

赵少康还说，民进党在高雄、台北各举办一场造势，有很多的经费，国民党只能靠热情与意念。他提醒，公投投票日当天都还可以宣传，他明天上午还要去市场扫街，希望大家一起宣传，让更多人可以出门投票。

国民党立法院党团总召费鸿泰说，反莱猪公投案若没过关，下个月可能随时会吃到含莱剂的猪肉，明天大家若不出来投票，公投可能就不会过了，为了子孙后代，大家明天一定要出来投票。

台湾重启核四、反莱猪、公投绑大选、珍爱藻礁“四大公投”将于明天（18日）投票。其中有关反对含有莱克多巴胺（Ractopamine）的美国猪肉进口公投案（反莱猪）因民众在意食安，所有在野党一致反对，通过概率相对高。