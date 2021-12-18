中国驻日大使批安倍涉台发言是故意挑衅

中国驻日本大使孔铉佑前天（16日）就日本前首相安倍晋三称“台湾出现突发事态就是日本出现突发事态”批评说，这是对中国主权的故意挑衅，坚决不接受。

据日本共同社报道，明年是日中邦交正常化50周年节点，孔铉佑在共同社放送协议会运营委员会的演讲中将其定位为“新的出发点”，希望构建稳定的日中关系。

在此基础之上，他指出“一个中国原则”是邦交正常化的大前提，台湾问题是最重要且敏感的问题。孔铉佑强调，“走错一步就可能造成无法挽回的影响”，呼吁日本不要介入台湾问题。

对于美国等宣布“外交抵制”明年2月的北京冬奥会，孔铉佑呼吁日本不要追随，他说，以中国人权问题为由的外交抵制是政治作秀，日本应该明确反对将体育运动政治化，抱着对中国支持了东京奥运的善意来做出应对。

在经济方面，孔铉佑说，日方对中国的认识已从“最大贸易对象国”转变为“最大的经济威胁”，他提醒说，日方若在经济领域也与美国步调一致，日本的对华政策将陷入迷途。

安倍晋三最近接连发表呛大陆挺台湾言论，本月1日他在一场台湾智库的活动中警告北京，若贸然动武等于经济自杀，并称台湾有事就是日本有事，也等同“日美同盟有事”。

这番言论当时引起北京强烈不满，紧急约见日本驻华大使垂秀夫，提出严正交涉。

本月14日，他又在台美日印太安全对话研讨会中呼吁台美日加强从海空、网络到太空的能力，合力应付大陆武力威胁，并警告大陆若采取军事冒进行动，将是“自杀行为”。