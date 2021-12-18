拼公投四个同意 朱立伦率党公职守夜催票

今天（18日）是台湾四大公投投票日，国民党昨晚举办“民主守夜”造势全力催票。国民党主席朱立伦带领党职干部夜宿自由广场，强调公投没有个人之私、没有政党之私，只有全民的力量，共同对抗鸭霸政府。

综合台湾Ettoday新闻云及中央社报道，为冲刺公投选情，国民党选前之夜在中正纪念堂前的自由广场举办“民主守夜”活动，多位党籍立委、议员到场助讲，朱立伦、前总统马英九、战斗蓝发起人赵少康等人也分别到场，向民众再次宣传公投四项都同意的主张，吸引逾万人聆听。

朱立伦致词时说，这段日子他在大街小巷、市场街头每一个角落大声呼喊，希望所有人18日一定要出来投票，这是为了台湾的民主，为了全民的健康，为了这片土地的环境。他也吁请所有县市长守在各县市，拜托大家共同催票、一起投票。

他强调，“明天没有个人的输赢、没有政党的输赢，只有台湾民主的胜利！”

有国民党内人士直言，18日胜负关键就是投票率，评估若投票率在五成左右，可能仅有反莱猪公投案能通过，但若投票率超过五成五以上，反莱猪、公投绑大选、三接迁离等公投案能通过的机率，就会大大提升。

今天投票的四大公投案包括反对含莱克多巴胺的猪肉进口（简称反莱猪）、珍爱藻礁、重启第四座核能电厂（简称核四）和公投绑大选。

据台湾中央选举委员会公告，约1982万名合格选民中，公投案必须获得超过四分之一的同意票（约495万），且同意票须多于不同意票，才算通过。

中选会在全台设置1万7479间投票所，投票时间为今天上午8时至下午4时，结果预计晚间10时前出炉。

