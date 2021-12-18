港反恐特警持枪高调巡视票站

香港立法会换届选举明日举行，这也是选举制度改革后首场立法会选举，警方昨天高调派出来自三大反恐部门特警并配备轻机长枪，在警犬队配合下到各区票站加强巡逻，除令前线人员提早熟悉环境部署外，并向有意图破坏选举的不法分子展示实力。警务处处长萧泽颐早前已透露，会调派逾万警力布防，以确保选举在顺利和安全情况下举行。

根据《星岛日报》报道，虽然香港目前的恐袭威胁级别仍然维持中度水平，并没有具体情报显示香港可能成为袭击的目标，但香港警队仍会持续评估形势和收集情报，时刻戒备，以防范本土恐怖主义滋生。



为确保选举能安全及顺利进行，警方在选举前夕，高调派遣反恐特勤队、机场特警及铁路应变部队三大反恐部门，于全港各区选举投票站附近，包括位于偏远地区的投票站和设立在边境管制站的投票站进行视察及巡逻，提早熟悉环境及制定相关的应变计画，为一切有可能于投票站范围内发生的任何事情做好万全准备，以加强市民对香港治安的信心。

昨天傍晚5时至6时，位于中环中心票站、九龙公园票站及调景岭体育馆票站，均有反恐部队分为五至十人一组，在各票站高姿态作内外巡逻，亦有警犬队警员随同协助；大部分警员均持轻机长枪戒备，环顾四周搜寻可疑人物，气氛凝重，大起震慑作用，似向有意图破坏选举的不法分子展示实力。



警务处处长萧泽颐早前透露，立法会投票日会调动超过一万警力，包括大量便装及特种部队，监察是否有人进行破坏，确保选举在顺利和安全情况下举行，呼吁任何人不要企图捣乱选举。萧泽颐称，警方有责任确保立法会选举顺利及安全举行，所以调配如此多警力，亦希望保障选民及媒体安全。