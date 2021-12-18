蔡英文：反莱猪案重中之重 请求人民理解处境

台湾四大公投今天（18日）投票，民进党昨晚在台北凯达格兰大道进行最后催票。台湾总统蔡英文喊出反莱猪公投案是重中之重，并再次打出“两岸牌”说，请求台湾人民理解“国家”的处境，以及生存发展的必要，让国际社会看到台湾的决心，也更愿意来帮助台湾，克服中国大陆政治干扰。

投票前夕，蔡英文、副总统赖清德、行政院长苏贞昌昨天南北赶场、串联催票，并分别在高雄市与台北总统府前的凯达格兰大道造势，希望冲高“不同意”票。

综合台湾《联合报》及中央社报道，蔡英文说，反莱猪公投是最具挑战性的公投议题，今年台美重启台美贸易暨投资架构协定（TIFA），当条件成熟，也希望签订台美自由贸易协定，台湾要摆脱被孤立的重要布局，莱猪进口是关键中的关键。

她还不点名批大陆说，台湾走的路比其他国家更艰难坎坷，是因为有个邻居，正用尽全力在阻止台湾走向世界，但为了生存发展，台湾一定要走出去。

台北民众今天在投票站就四项公投案投下选票。（法新社）

对于重启核四案，蔡英文说，要向对核电有期待的朋友说，核四不是你的选项，更不是可靠、合乎成本的供电选项。对于三接案，蔡英文说，也许很多对该案同意的民众是珍爱藻礁、重视藻礁，但请理解政府没有不顾环境，也已获得许多当初对三接有疑虑的公民团体支持。

赖清德发言时说，四个公投如果任何一个通过都一定会对台湾带来冲击，特别是反莱猪公投，如果通过，不只是影响企业未来竞争力，也会影响台湾和美国关系，失信于美国、失信于国际社会。

至于公投投票率，绿营党政人士分析，四大公投的同意票需495万票才算过关，去年总统大选的总体投票率是74.9%，国民党总统候选人韩国瑜拿到552万票、得票率38.61%，而总体投票率高达七成多才拿到552万票，对国民党而言，这次公投要拿到495万票的门槛相当高。

这名党政人士认为，对民进党而言，蔡英文在去年总统大选拿下817万票、得票率57.13%，此基本盘是“绿大于蓝”，民进党此次公投，四个“不同意”能否高过四个“同意”票，决战关键取决蓝绿基本盘的动员与投票率。因此，民进党全体党公职将继续全力透过传简讯、动员拜票等方式，共同催出基本盘。