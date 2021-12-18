王毅：“一带一路”从来不是地缘战略更非债务陷阱

中国国务委员兼外长王毅昨晚说，“一带一路”从来不是什么“地缘战略”，而是推动落实2030年可持续发展议程，促进共同发展繁荣的发展之路；“一带一路”更没有制造所谓“债务陷阱”。而是实现互利互惠的机遇之路；“一带一路”也不会破坏环境，而是低碳环保、应对气候变化的绿色之路。

根据中国外交部网站消息，王毅昨天在北京以视频方式出席“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会2021年度会议并致辞时作出上述表述。

王毅说，一年来的实践再次证明，共建“一带一路”合作没有因疫情冲击而停滞，相反成为提高韧性、传递信心的希望之路。

他还说，最近一段时间，一些国家提出新的基础设施国际合作倡议和区域经济框架协议。中方认为，各种倡议好不好，关键要看是否坚持发展优先、是否坚持开放包容、是否坚持互利共赢、是否坚持行动导向。

他指出，如果人为割裂各国联系和产业链供应链，搞排他性的小集团，甚至试图以意识形态划线，搞政治对抗，显然违背历史潮流，注定会被历史淘汰。

王毅重申，对于所有真正有利于促进互联互通，有利于各国经济发展、民生改善、社会进步的合作倡议，中方都持欢迎和开放态度，都愿意开展对接、合作，协同增效，形成合力。

王毅表示，世纪疫情与百年变局交织叠加，世界经济复苏面临关键当口，中国将坚持以人民为中心的合作理念、践行共商共建共享的合作原则、坚持高质量、高标准的合作方向、致力全球共同发展的合作愿景，与所有合作伙伴共同做出努力。

