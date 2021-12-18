公投日天气转冷 蓝绿两党吁民众保暖外出投票

今天（18日）是台湾四大公投投票日，投票率被视为胜负关键，因天气转冷，蓝绿两党都呼吁民众注意保暖，一定要出来投票。

据台湾气象局网站，今天本岛平地最低温为南投县中寮乡摄氏10.5度。气象专家吴德荣说，今天强冷空气南下，北台湾湿冷渐转干冷，北海岸、大台北东侧及东半部偶有局部短暂飘雨，应注意保暖。

综合台湾中时电子报、联合报及中央社报道，国民党主席朱立伦今早8时许前往三重五华国小投票，他再次强调，公投并不是个人、政党会赢，而是让大家展现出民意，四大公投都是民生议题，所以希望大家踊跃出来投票，展现台湾民主的风范。

至于是否担心天气冷冲击投票率，朱立伦回应说，天气冷，希望大家为了民主仍会出来投票，昨晚睡在自由广场虽然天气冷，但是和“民意”站再一起，他觉得很温暖，公投并不是个人、政党会赢，而是让大家展现出民意，各地民意代表都会继续催促大家来投票。

台湾行政院长苏贞昌今早8时许与妻子一同前往新北市育林国中的投票所投票，他说，今天公投的结果会影响台湾是否能有稳定的电力供应，台湾能否走出去跟国际做贸易、加入国际组织，台湾能否能源转型又安全，攸关台湾的前途、拚经济，非常期待民众出来投票。

苏贞昌说，公投跟选举不一样，投票日仍可宣传、拉票，请大家一定要踊跃出来投票，同时请注意保暖。

一早到新北永和秀朗国小投票的台湾总统蔡英文则说，四项议题对台湾很重要，包含能源转型、供电稳定、经贸布局及外交拓展等面向，这些都是政府正执行且在轨道上的重大政策，不希望在过程中出现变数，导致推行缓慢，甚至停止，呼吁大家今日出来投下“四个不同意”。

今天投票的四大公投案包括反对含莱克多巴胺的猪肉进口（简称反莱猪）、珍爱藻礁、重启第四座核能电厂（简称核四）和公投绑大选。投票时间为今天上午8时至下午4时，结果预计晚间10时前出炉。

据台湾中央选举委员会公告，约1982万名合格选民中，公投案必须获得超过四分之一的同意票（约495万），且同意票须多于不同意票，才算通过。

学者向《联合早报》分析，在官热民冷、天气也变冷的情况下，投票率值得关注，中间选民的最后表态是关键。

有国民党内人士此前也直言，今天胜负关键就是投票率，评估若投票率在五成左右，可能仅有反莱猪公投案能通过，但若投票率超过五成五以上，反莱猪、公投绑大选、三接迁离等公投案能通过的机率，就会大大提升。