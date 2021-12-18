中国昨新增本土病例89例 浙江占77例

中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团昨天报告新增确诊病例125例。其中本土病例89例，包括浙江77例，分别在绍兴市69例、杭州市4例、宁波市4例；陕西7例均在西安市；广东2例，均在东莞市；内蒙古1例，在呼伦贝尔市；上海1例，在静安区；福建1例，在厦门市。

根据中国卫健委网站消息，昨天境外输入病例36例，包括上海12例，广西10例，广东5例，天津2例，湖南2例，北京1例，吉林1例，福建1例，山东1例，云南1例，含3例由无症状感染者转为确诊病例，分别是湖南2例，广东1例；无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为上海境外输入病例。

此外，当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者5282人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例547例，其中重症病例4例，现有疑似病例6例。累计确诊病例10584例，累计治愈出院病例10037例，无死亡病例。

截至昨天，中国现有确诊病例1648例，其中重症病例6例，累计治愈出院病例93917例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例100201例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者1380114人，尚在医学观察的密切接触者48517人。

新增无症状感染者19例，其中境外输入17例，本土2例，均在陕西西安市；当日转为确诊病例3例，均为境外输入；当日解除医学观察16例，其中境外输入15例；尚在医学观察的无症状感染者471例，其中境外输入425例。