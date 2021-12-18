胡锡进：举报应尽量在校内解决而不轻易捅到舆论场

上海震旦职业学院一女讲师课上质疑南京大屠杀死亡人数，被学生举报后校方予以开除，学生举报老师的行为也在网络上引发争议。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进昨天发文说，举报以及相关处理都应该尽量放在校园内部解决，不轻易捅到舆论场上，并称社会要习惯有争议，但争议不能成为冲击公正断案的决定性压力，更不能成为人肉这种违法背德损招泛滥的驱动力。

胡锡进说自己仔细听了那名教师的课堂授课录音，认为她对争议提出了不少细节，权且可以把她的说法当成看此问题的一个角度。但胡锡进同时也指出，该教师没有搞清楚的大背景是，日方与中方争议南京大屠杀的遇难者人数，他们是要否定南京大屠杀、乃至日本侵华罪恶本身。这一道义上的来龙去脉，那名老师没有讲出来，所以学生怀疑她“精日”。

对于引起争议的学生举报老师行为，胡锡进说，一些教师在课堂上宣扬西方价值观，误导学生，确实过了，危害很大，不能不治。但是近段时间，一些教师希望校园里的气氛能宽松些，他们对举报有抵触情绪，也是一种实情，而且这种情绪很容易被拿到舆论场上泛化。

胡锡进认为，这种情况必须一事一议，最终考验的还是校方。校方要有勇气依规依法公正处理每一起举报，该保护的学术空间必须保护，该纠正的个别教师错误教学和错误价值导向必须纠正。举报以及相关处理都应该尽量放在校园内部解决，不轻易捅到舆论场上。因为只要一上舆论场，很容易导致广场上的群声对抗。很多事情是灰色的，但舆论场更喜欢绝对肯定或处以“极刑”。被争议者或者是恶人，或者是英雄。这是价值观撕裂、对撞的产物。

胡锡进还说，那名学生举报得对不对，要由震旦校方裁定。该校已经开除那名教师，说明他们认定了事情的严重性。一些人如果不接受，应该冲着校方的决定去，开展讨论。他们人肉举报的学生，这是法律和道义都绝不可接受的。

他在文章最后说，社会要习惯有争议，众声喧哗总比万马齐喑好。但争议不能成为冲击公正断案的决定性压力，更不能成为人肉这种违法背德损招泛滥的驱动力。