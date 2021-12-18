欧盟执委会或将中国与立陶宛贸易争端诉诸WTO

针对有消息指，德国汽车轮胎和零部件制造商大陆集团(Continental AG) 被中国敦促停止使用立陶宛制造的零部件，欧盟执行委员会昨天表示，如果发现中国违反国际贸易规则的证据，欧盟可能会将中国和立陶宛之间的贸易争端诉诸世界贸易组织(WTO)。

根据路透社报道，欧盟执委会表示，他们正在收集信息，以查明实际情况，然后将决定是否采取进一步行动。

欧盟执委会发言人说：“我们正探讨在世贸组织采取措施，并向世贸组织提出正式申诉。当然，许多其他措施在理论上也是可能的”。

另一名发言人说，“为了在世贸组织提出申诉，我们需要有足够的证据，我们现在就在这么做”，他并补充说，委员会正在与立陶宛当局和其他可能面临类似问题的成员国接触。

两位消息人士前天说，由于中国与立陶宛就台湾问题发生争端，德国汽车轮胎和零部件制造商大陆集团（Continental AG）已被中国敦促停止使用立陶宛制造的零部件。

作为全球最大的汽车零部件生产商之一，大陆集团（Continental AG）在立陶宛拥有生产工厂，生产汽车车门、座椅控制单元和其他电子部件，并向包括中国在内的全球客户出口。

德国业内消息人士称，不仅大陆汽车公司（Continental AG），还有十来家公司都感受到压力，主要来自汽车和农业领域。

中国外交部否认向跨国公司施压，要求它们不要使用立陶宛生产的零部件。发言人声称，中国企业已不再信任立陶宛。

外交部一名发言人说，“听说很多中国企业不再把立陶宛视为值得信赖的合作伙伴”，“立陶宛企业在中国开展经贸合作遇到困难，他们应该从自己身上找原因。”

报道指出，立陶宛与中国的直接贸易并不多，但该国以出口为基础的经济中有数百家公司，是为出口中国的跨国公司生产家具、激光、食品和服装等产品。