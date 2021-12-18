杨润雄：香港价值观教育须包含爱国教育

香港教育局上月底公布的《价值观教育课程架构》强调学生需从小正确认识国家历史，以及欣赏中华文化及传统价值观，建立国民身分认同。教育局局长杨润雄今天说，香港的价值观教育一定要包含爱国教育，而中国历史科在培养学生国家观念方面是重要的一环。

根据《星岛日报》报道，杨润雄在活动致辞时表示，教育局一直致力推广中国历史及文化教育，近年亦将初中的中史科列为独立必修课，并更新初中中国历史课程。他说，让学生全面及有系统地研习中国历史，清晰了解香港与国家同根同源及不可分割的密切关系。

杨润雄还说，近年有人借学术及言论自由，屡屡发布似是而非的说法及充满偏见的历史观点，青年若对历史没有正确观点，很可能会受到影响。他说，教育界必须向青年人传递正确的历史知识及观念，肩守把关者的角色，亦要引对青年尊重客观的史实，实事求是、探求真相，才能明辨是非，免被各种错误或偏颇的观点所荼毒。

关于此前有小学播放南京大屠杀的相关影片惹出争议，杨润雄表示，正如与其他校内活动一样，教育局都会尽量为学校提供资料或建议，教育局一直以来都信任学校和老师有能力按学生的年龄和背景，选择适合学生的教材，如果个别教师有疑惑可以寻求校长或主任支援，如果学校本身都有疑惑，亦可以向教育局寻求支援。