游盈隆预估四大公投投票率不会太低

台湾四大公投今天（18日）投票，台湾民意基金会董事长游盈隆预估投票率不会太低，称五成到五成五应是合理推估。

游盈隆中午时分在面簿（Facebook）发文说，他已在新北市林口国中投票站完成投票，“三个Yes，一个No”。他还说，发现选民投票踊跃，路上涌现平常难得一见的人群，“有总统大选的味道”。

游盈隆还说，投票所外排队大约十几人，加上社交距离，就像一个队伍，秩序良好，很难说林口国中投票所有什么代表性，但有这样的人潮出现，似乎可预见全台投票率不会太低，五成到五成五应是合理推估。

新北市一名女子今天在在投票站领取四项公投选票。（路透社）

但据台湾中央社报道，今天上午因天气冷，全台各地投票未出现排队人潮，投票率并不高，各投开票所一切正常，仅有零星撕毁公投票等违规事件。

台北市选举委员会称，上午投票状况平顺，不算踊跃，民众都能迅速完成投票，没有大排长龙；此外，内湖区发生女性民众撕毁公投票的事件，已由辖区警方介入处理。

《联合报》也报道称，今天天气较为寒冷，恐怕影响投票意愿，上午人潮明显不多，且多数为长辈前来投票。另外，现场有民众反映，有两项公投案的选票颜色太相近，不注意的话会容易投错。

此次公投案蓝绿阵营对决气氛白热化，投票率被视为胜负关键，因天气转冷，蓝绿两党今早都呼吁民众注意保暖，但一定要出来投票。

投票时间为上午8时至下午4时，结果预计晚间10时前出炉；据台湾中选会公告，约1982万名合格选民中，公投案必须获得超过四分之一的同意票，即大约495万，且同意票须多于不同意票，才算通过。