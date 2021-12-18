航天员汤洪波赞核心舱设计宜居：半小时能吃上热饭热菜

中国人民解放军航天员大队航天员、神舟十二号飞行乘组航天员汤洪波昨天谈及在天和核心舱驻留三个月期间的生活时透露，由于设计的宜居性，以前准备一顿饭大概需要一个小时，现在半小时就能吃热饭、吃热菜、喝热汤，而且还能实现喝酸奶的自由。

根据中国航天报报道，中共中央宣传部昨天下午举行中外记者见面会，载人航天领域中共党员代表围绕“飞天逐梦写忠诚”与中外记者见面交流。

中国载人航天工程空间站系统副总设计师、航天科技集团空间技术研究院研究员柏林厚介绍说，载人航天器的设计以人为本，宜居性设计是其中的一个重要内容。 在核心舱研制的时候，对整个核心舱内部空间都做了精装修，可以让航天员在里面工作舒服舒适。整个舱内布局非常明亮、非常宽敞。

同时，舱内还配置了声光电系统，可以保障航天员像地面的人员一样正常休息，也充分构建了天地一体化网络系统，航天员在轨可以和地面一样，上网、和朋友视频聊天、和家人视频等。

当被问及对在太空上居住的“房子”满意吗，汤洪波回答：非常满意，宜居性也越来越好。

汤洪波说，首先是吃的方面。以前，我们准备一顿饭大概需要一个小时，现在半小时左右就能吃热饭、吃热菜、喝热汤，在一定的程度上，如果有时间，还能实现喝酸奶的自由。

在睡觉方面，汤洪波说，以前航天员晚上需要值班，因为太空里还有一些不确定性，现在可以睡个安稳觉了，而且三个人都可以睡安稳觉。因为在睡眠区有一个音箱，不是听音乐的，是和系统连接起来的，一旦有情况，报警信息可以通知到航天员的每一个睡眠区，大家可以睡得比较安稳。

此外，汤洪波也提到航空舱里的智能家居。他们可以通过手机控制厨房的微波炉、热风加热机，提前把食品放进去再预约上，到时候就热好了。