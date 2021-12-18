王力宏影响投票率？赵少康：公投比八卦重要万倍

知名歌手王力宏在台湾四大公投前夕爆出丑闻，网络关注度看似更胜公投。中广董事长赵少康今天说，王力宏归王力宏、投票归投票，不至于八卦新闻就让公投失焦，强调“公投比八卦重要一万倍”。

综合台湾《联合报》、中时电子报报道，赵少康今早10点半左右抵达大安国中投票所投票，他说，公投和选举不同，就算票数较高，没有达25%投票率门槛就作废了，希望民众可以出门投票，还再次喊出“你不去投就是支持民进党”。

针对台湾总统蔡英文上午提到“不希望现有政策出现变数”，赵少康反驳说，若政策不好又要一意孤行，损害大多数人利益，那政策就要改变，并反问“进口莱猪是对的吗？”还要全民背书，天底下哪有这样的事。

对于王力宏事件对公投的影响，赵少康认为，这和公投是两回事，就是因为王力宏的事件，才更要出门投票，不要让他影响投票，“否则年轻人不是会被讲说王力宏影响到你？”

他还说，因为是八卦，大家都会想要聊，但不至于因为八卦而让公投失焦，毕竟公投比八卦新闻重要100倍、1000倍、一万倍。

另外，台湾监察院长陈菊今天返回高雄投下公投票，由于王力宏在陈菊任高雄市长期间曾三次到高雄参加跨年演唱会，陈菊被现场媒体追问“王力宏”话题，她先是愣了一下，然后问随行幕僚“他怎么了？”陪同投票的民进党立委赖瑞隆缓颊说，陈菊很少关心这些八卦新闻。

新北市长侯友宜今天也被问到，是否担心因王力宏事件影响年轻人出来投票，他仅回答说，大家若在性别平等上受到委屈或暴力，一定要勇敢站出来。

针对新北市上午投票率只有两成，侯友宜说，还是呼吁大家出来投票，还有几个小时，大家赶快出来展现民主价值。

四大公投案投票时间为今天上午8时至下午4时，结果预计晚间10时前出炉。但据民进党内统计，截至中午12点半，各县市投票率都还不超过三成。