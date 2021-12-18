环时评王力宏翻车：人设崩塌绝非偶然

针对台湾知名歌手王力宏被李靓蕾曝光婚内包括炮友、召妓等恶劣行径，中国官媒《环球时报》评论部今天在官方微博发文称，王力宏人设崩塌绝非偶然，也不是孤例。偶像们应该认识到，做好艺人的前提是要先做好人，否则其身不正，真面目总有会被揭开的一天。

《环球时报》评论部在这则微博中贴出了正在与王力宏办理离婚的李靓蕾数千字长文，并配上评论说，优质偶像塌房，鲜花、掌声和高额收入成了一些人自我放纵的迷魂剂。做好艺人的前提是要先做好人，否则其身不正，真面目总有会被揭开的一天。他们站得越高，摔得越重。

这则微博还注明了“周大生与王力宏合作到期不再合作”、“环球时报评论王力宏人设崩塌绝非偶然”的话题。

台湾媒体周三爆料王力宏和结婚八年的妻子李靓蕾已经办妥离婚手续。王力宏同天下午发微博回应，两人决定分开并已提出申请。

李靓蕾昨晚以数千字长文控诉在婚姻中被王力宏与他的家人“不断怀疑、羞辱、冷暴力”，婚前还被迫签下不对等的婚前协议。而离婚消息曝光后，王力宏最后只是保护了自己，同时也曝出王力宏婚前和婚内的约炮、召妓等恶劣行为。

王力宏两天前官宣代言的英菲尼迪于今天凌晨宣布终止合作关系，多个中国品牌也先后与王力宏切割。中国“读书郎”教育科技发声明终止和王力宏合作关系；周大生珠宝则称，与王力宏广告合作协议已于2021年11月30日到期，后续不再合作。