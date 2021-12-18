民进党统计午前公投投票率不到三成

台湾四大公投案投票进行中，目前公投时间已过半，但据民进党内统计，截至中午12点半，各县市投票率都不过三成。

综合台湾《联合报》、中时电子报报道，其中投票率最高的前三名县市分别是新竹县、台中市、高雄市等，民进党内人士预估，恐怕四大公投都不到门槛，除了是首次没有绑大选的公投外，跟天气冷冽也有关系。

民进党统计中午12点半前的各县市投票率，其中新竹县25.3%、台中市25%、宜兰县23%、高雄市23%、台北市22%、桃园市22%、南投县22%、基隆市21%、台南市20.95%、新北市20.77%、屏东县20.52%、云林县20%、嘉义县20%、花莲县20%、云林县20%、嘉义市19%、新竹市18.3%、彰化县17..7%、台东县15%、连江县14.48%、金门县10%、澎湖县10%。

民进党立委张廖万坚说，截至中午前，已经投票的比率预估在20%至23%左右，若维持这样的状况，总投票率可能会是40%至45%左右，不会超过50%。

选区在台中市西屯、南屯区的张廖万坚说，今天上午他在投票所看到几个年轻人在投票所徘徊，推测可能是还没投过票的首投族。他认为年轻人的投票比例似乎没想像中的低，原本推测这次公投年轻人的投票意愿会很冷，但据他看到的投票状况，年轻人的投票比例还蛮高。

张廖万坚说，目前听到同党立委讨论的状况，上午的投票，北部已投票率大概是23%左右，南部大概20%，若照这样的进度，今天整体投票率约在40%至45%，不会超过50%，但因天气较冷，或许多数民众下午才会出门投票也说不定。

公投投票时间为今天上午8时至下午4时，结果预计晚间10时前出炉。据台湾中央选举委员会公告，约1982万名合格选民中，公投案必须获得超过四分之一的同意票（约495万），且同意票须多于不同意票，才算通过。

