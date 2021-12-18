钟南山：中国抗疫“两板斧”是“四早”防控和全民接种

中国工程院院士钟南山今天说，中国疫情防控工作有“两板斧”：一个是“早发现早诊断早隔离及时治疗”的“四早”防控措施，另一个就是疫苗的全民接种。

根据羊城晚报报道，钟南山出席2021金域医学学术委员会年会并作报告时说，奥密克戎变异株出现后，大家都很紧张。在新冠疫情发生之初，很多国家觉得中国的防控措施过度了，但现在都觉得中国的做法是对的。

谈及中国疫情防控为何如此有效，钟南山说，中国的抗疫有“两板斧”。第一板斧是早发现早诊断早隔离及时治疗。在疫情中，检测行业人员作出了许多贡献，完善了PCR检测等技术。其中，金域检验是第三方检测行业的缩影，目前已有检测中心、气膜实验室和猎鹰号等设施设备，大大提升了检测能力，一天就做到130万管检测量，在全世界是最高的。“中国取得这么大的防控胜利，快速检测是非常关键的。”

钟南山说，另一板斧就是全民接种疫苗。中国研发和接种疫苗采取了日夜兼程、打破常规的做法。虽然灭活疫苗预防效力比MRNA疫苗低一些，但是“从长时间观察数据来看，疫苗对缓解病情加重、降低死亡率和住院率，差别不是很大”。

钟南山称，中国疫苗很早就研发出来了，但因为没有病人，无法开展三期临床试验，只能到处联系其他国家，在巴西等国家开展临床试验，最终也证明中国疫苗是有效的。