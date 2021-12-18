三星堆遗址与金沙遗址将联合申遗

三星堆遗址与金沙遗址联合申报世界文化遗产工作推进会今天举行。三星堆遗址管理委员会与金沙遗址博物馆签署了联合申遗合作协议，双方将就遗产申报与研究、陈列展览、宣传推广等方面全面展开合作，共同推进古蜀文明遗产的保护与传承。

根据央视新闻报道，“三星堆遗址代表了距今4500至3000年的古蜀文化面貌和发展水平，是同时期长江流域文化内涵最丰富、面积最大的都城遗址，系长江上游古代文明中心。” 广汉市委副书记、三星堆遗址管委会主任王居中在推进会上表示，三星堆遗址作为中华文明起源不可分割的一部分，对研究文明起源的多元性和史前城市发展进程具有重要价值。

据介绍，2001年，三星堆遗址申报世界文化遗产工作正式启动，2006年12月，三星堆遗址与金沙遗址共同作为“古蜀文明遗址”项目，入列《中国世界文化遗产预备名单》，2012年9月，“古蜀文明遗址”再次入列该名单，在2019年四川省《古蜀文明保护传承工程实施方案》中，特别强调将加快推进古蜀文明遗址（三星堆遗址、金沙遗址）申报世界文化遗产。

2021年11月，国务院办公厅发布《“十四五”文物保护和科技创新规划》，三星堆遗址申遗被正式列为国家“十四五”申遗重点培育项目，王居中介绍，接下来，三星堆将按照申遗要求全力做好各项准备，实施十项工作计划，包括依法划定遗产区和缓冲区、调整完善申遗组织机构、广泛开展咨询论证、全面建设遗址监测体系、持续深化考古研究、全力做好申遗文本编制、稳步实施遗址保护展示和环境整治、加快推进博物馆新馆建设、深入开展宣传发动、健全完善与金沙遗址联合申遗协调推进机制。此外，三星堆遗址保护展示和环境整治工程也将于明年全面启动，三星堆博物馆新馆建设也将于明年开工，三星堆文化的保护展示将进一步得到提升。

下一步，广汉市将以三星堆文化遗址为核心，规划建设三星堆国家考古遗址公园。按照世界文化遗产标准，加强对三星堆文化遗址重要遗存的保护，最大限度修复历史景观、整治提升遗址环境。加快编制申遗文本和遗产保护管理规划，力争早日达到申报世界文化遗产条件。