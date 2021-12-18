路透：亚马逊为讨好北京与中国宣传机构合作

路透社引述知情人士透露，美国电商巨头亚马逊约两年前应中方要求，禁止读者在其中国平台对中国国家主席习近平的言论集《习近平谈治国理政》进行评分及评论。

路透社引述两名知情人士说，针对该著作的负评诱发了中国政府提出这一要求，一名消息人士称：“我想五颗星以下的评分都是问题”。

虽然亚马逊一贯以评分和评论作为吸引消费者的关键方式，不过它还是配合了中方要求。目前在亚马逊中国网站上，针对该著作的评分及评论没有出现在商品栏目下，评论区也被关闭。路透社报道称，亚马逊这样做是为了保护其在中国的业务，讨好中国政府。

报道称，亚马逊2018年的一份内部文件在描述亚马逊的中国业务时，列出了一系列的“核心课题”，包括“意识形态的控制和宣传是中共实现和维持其成功的工具箱的核心”。该文件也注明：“我们对此不做对错判断”。

路透社对20多名参与亚马逊在华业务的知情人士进行采访，并综合该内部文件，整理出亚马逊如何通过助推中共的全球经济和政治议程，在中国生存并发展壮大。但亚马逊有时候也拒绝中方的一些要求。

作为策略核心元素，亚马逊与中国国企中国国际图书贸易集团（CIBTC）合作设立名为“中国图书”的销售门户网站。该项目最终为亚马逊带来约九万份出版物供销售，虽然利润不高，但获得中国监管机构广泛认可，亚马逊也认为这在取得中国支持方面起到关键作用。

亚马逊在2004年开始进入中国市场，以7500万美元（约1亿259万新元）收购中国卓越网。随后亚马逊与当时的中国国家新闻出版总署（GAPP）合作，希望将其电子书及Kindle业务引入中国市场，“中国图书”在双方合作的背景下设立。中国国际图书贸易集团则以新闻出版总署“执行机构”的形式参与了这项合作项目。

“中国图书”出售许多非政治类书籍，包括中文教材、食谱和儿童睡前故事，同时也出售宣传中国政府立场和成就的书籍，包括《习近平谈治国理政》、歌颂新疆生活的书籍、利用英雄式语言描绘中国对抗冠病疫情的书籍等。

亚马逊受访时说，提供不同观点的机会很重要，这包括一些人可能反对的书籍。

其内部文件也说，到2017年，中国成了Kindle的最大国际市场，亚马逊也设立了中文电子书店。但到了2018年，亚马逊接到中国监管部门要求它取下政治敏感内容的要求也愈来愈多。

另一方面，亚马逊在2013年在北京开启了云服务，当时中国还没有管制云服务的条例。在2016年，中国规定只有中资公司才能获得云服务资质，亚马逊为了保住在中国的业务，把亚马逊云服务转移给中国本土公司。