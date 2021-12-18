广西党委书记：防疫决不能因一人疏漏导致功败垂成

针对近来非法出入境事件高发，随着元旦春节临近，口岸物流和返乡人员增多，边境地区输入性疫情风险加大，广西壮族自治区党委书记、自治区新冠疫情防控工作领导小组组长刘宁今天强调，当前广西疫情外防输入正处于关键阶段，坚持就是胜利，千千万万的干部群众坚守在边境疫情防控一线，十分辛苦，决不能因为一人一处的疏漏失职导致功败垂成。

根据澎湃新闻报道，刘宁在主持召开自治区冠病疫情防控工作领导小组会议时说，公安、边检、海关、涉外等部门要加强沟通协作，集中力量严厉打击非法入境、走私、贩毒等各类跨国违法犯罪行为。边境市县、乡村要再动员再部署，充分发挥基层党组织作用，不断提振士气，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，持续加大投入，强化网格化管理，紧盯重点领域和关键环节，堵漏洞、补短板，深入细致落细落实各项疫情防控措施等。

自治区疫情防控指挥部昨天发布关于2022年元旦和春节期间新冠疫情防控健康管理的通告，其中要求边境8县（市、区）尽量减少、控制人员外出流动，离开边境8县（市、区）人员需持48小时内核酸检测阴性证明，前往边境8县（市、区）人员抵达后至少进行1次核酸检测。

根据边境城市凭祥传出的消息，最近，凭祥友谊关口岸入境人员检测呈阳性的比例不断攀升，原有的凭祥市应急救治中心的阳性病例收治容量已趋于饱和，本月7日，凭祥市根据上级疫情防控的部署要求，决定将凭祥市中医医院作为凭祥市应急救治中心扩容院区进行改造，进一步加强收治能力。10日下午，扩容院区正式投入使用。

此外，以凭祥市市长武晓辉为团长的凭祥市代表团本月10日与谅山省高禄县代表团，越南谅山省文朗县代表团，越南谅山省长定县代表团分别在1117号界碑处，1090号界碑处，1035号界碑处，就打击边境地区“三非”人员有关事宜进行会晤。

据凭祥市政府消息，中方向越方通报凭祥市目前掌握到的边境涉“三非”违法犯罪出现的新问题、新情况，并建议越方进一步加强边境管控工作，包括在边境线开展清查整治非法人员入境违法犯罪工作，严厉打击非法出入境人员；在辖区内大力开展法律宣传，动员非法滞留在越方境内的中国籍人员就地投案自首等。