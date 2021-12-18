广州一化妆品公司成中国首例抽检不合格进严重违法失信名单

广州白云区市场监管局对一化妆品公司未按照化妆品注册的技术要求生产化妆品案作出行政处罚，同时依据新修订的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》，将该企业列入严重违法失信名单。这是中国首例因化妆品抽检不合格列入严重违法失信名单案例。

根据澎湃新闻报道，广州市市场监督管理局方面介绍，经执法调查，涉事化妆品公司在2019年至2021年期间，多批次化妆品未按化妆品注册的技术要求生产，监督抽样检验结论不合格，多次被白云区市场监管部门行政处罚，且在各级市场监管部门飞行检查中多次被判定为不合格，经责令改正后仍拒不整改。该公司连续违法时间较长，涉案产品数量较多，甚至为逃避执法检查还隐匿资料，提供虚假证明材料，属主观故意，性质恶劣、情节严重，符合从重处罚的规定。

白云区市场监管局本月3日发出行政处罚决定书，并依法将该公司列入严重违法失信名单，并在国家企业信用信息公示系统向社会公示。

白云区市场监管局相关负责人表示，“以往个别化妆品企业守法意识淡薄，对于行政罚款、飞检责改‘不以为然’，9月1日实施的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》，明确了涉化妆品违法行为受到较重行政处罚的，列入严重违法失信名单，无疑这个规定给了监管部门一把新的‘利剑’。”

该负责人称，此次查办“化妆品公司未按照化妆品注册的技术要求生产化妆品”一案，将该企业列入严重违法失信名单，即是实施强有力的信用惩戒措施，表明白云区重拳治理化妆品行业“劣币驱逐良币”的态度和决心，同时也警示失信主体要知敬畏、存戒惧、守规矩，严格把好产品质量关，将守法诚信放在第一位。