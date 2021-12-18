中国卫健委回应“就地过年”：因地制宜不能一刀切

针对今年春节期间是不是要就地过年，中国卫生健康委员会疫情应对处置工作专家组组长梁万年建议，各地要基于风险研判，全国不能“一刀切”，各地就是要进行综合的分析评估，因地制宜地来出台相关的政策。

根据澎湃新闻报道，梁万年在今天下午的国务院联防联控机制召开新闻发布会上表示，“我个人认为首先是要分类来考虑”。从全国来说，一些重点地区，特别是一些重点人群，还是要严格执行现行的一些防控的政策，不能因为春节元旦而改变本来的防控策略。一些高危人群，比如说老年人、慢性病的患者还是要倡导尽量的减少不必要的出行和不必要的聚集。其他人如果出行的话还是倡导要做好相关的防控，切实履行自己是自己的健康第一责任人的责任。

梁万年认为，第二个考虑的方面是要分区，中国区域相当大。比如说现在已经是中高风险的疫情区，还有一些特殊的一些区域，比如口岸边境的一些地方，比如北京在执行重大活动马上冬奥会、冬残奥会要开展，还是应该继续保持相对严格的一些管控措施。

“而其他地区关键是要做好风险评估，综合考虑风险的等级，个人的免疫状态，现实又有力度又精准，又有温度的一些相关的政策。”梁万年表示，避免“一刀切”，来体现精准防控的要求，精准的平衡疫情的防控和春节的这种关系。这实际上也是对各级政府尤其是方政府一种治理能力的一次考验。

梁万年表示，做好风险评估首先是要发挥好相关专家的作用，特别需要指出的是，各地在考虑风险的时候，一方面要考虑输入，同时也要考虑输出，它是两个风险作为全国“一盘棋”的整体考虑，各地在做风险评估的时候，输入和输出的风险都要给予考虑。另外应该给公众明确的指导，比如元旦、春运出行相关疫情防护的一些资料和参考。

卫健委新闻发言人米锋也在发布会上表示，元旦春节临近，冬春季疫情防控要始终坚持“动态清零”总方针，着力在科学精准上下功夫。要因地制宜、分类指导、分区施策，在落实防控措施的同时，保障人员安全、有序流动，坚决防止简单化、“一刀切”、“层层加码”，最大限度减少对群众生产生活的影响。

