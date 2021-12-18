警方悬赏高达10万人民币缉拿山西孝义煤矿透水案矿主

山西孝义盗采煤炭透水案涉案矿主仍在逃。孝义市公安局昨天发布悬赏通告，对提供重要线索抓获犯罪嫌疑人的单位或个人视情奖励人民币1万（约2100新元）至5万元，对直接抓获犯罪嫌疑人的单位或个人奖励人民币10万元。

综合红星新闻和新京报报道，山西省吕梁市孝义市西辛庄镇杜西沟村本月15日晚上11时发生一起盗采煤炭资源案件，引发透水致人员被困。

据孝义市政府新闻办公室消息，经核实，截至昨晚20时，发生透水事故的山西盗采煤矿中，共有被困人员为22名，其中20人获救升井，两人遇难。获救人员生命体征平稳，已送往孝义市某医院救治，现场救援工作全部结束，善后工作同步进行。据昨天上午消息，公安机关已控制七名涉案犯罪嫌疑人，其余犯罪嫌疑人正在全力追捕中。

该非法盗采点的矿主为杜西沟村村民，事发后即逃离现场，家人亦未与其取得联系。非法采矿点位置隐蔽，出口处有杂草覆盖，地下巷道约有170余米。

昨天晚上9点，救援现场的大型设备正在撤离，一位救援人员称，当晚所有设备将撤离完毕。

孝义市昨天召开全市干部大会，宣布免去赵建喜和杨光的市委、市政府主要领导职务，提名免去何一帆的孝义市副市长职务。

据报道，对于盗采煤炭的现象，当地政府曾大力开展整治工作。11月20日，孝义市人民政府发布通告称，市政府决定在全市范围内开展打击非法违法采矿专项整治行动。对发现的非法违法矿点，一律严格按照省政府标准实施关闭，所涉乡镇必须及时组织力量予以取缔，严厉打击“矿霸”及其“保护伞”，将整治自然资源领域黑恶犯罪作为常态化开展扫黑除恶斗争的重要任务，深挖彻查一批犯罪团伙和黑恶势力犯罪组织。