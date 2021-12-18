四大公投案：四项公投皆不通过

台湾四大公投案结果出炉，四项公投案皆以不同意票领先同意票遭到否决。

综合台湾《联合报》、《自由时报》及中时新闻网报道，根据台湾中央选举委员会统计，重启核四公投同意票为380万4755票，不同意票为426万2451票；反莱猪公投同意票为393万6554票，不同意票为413万1203票；公投绑大选同意票为395万1882票，不同意票为412万零38票；珍爱藻礁公投同意票为390万1171票，不同意为416万3464票。四项公投案结果皆为不通过。

国民党主席朱立伦晚间在国民党青年军的陪同下，面色凝重召开记者会，他首先向全体国民、党员表达歉意，强调自己必须承担责任，并呼吁党内同志，把战友找回来，不要再去找战犯。最后朱立伦率领国民党青年军一同鞠躬致歉。

朱立伦说，看到公投结果相当遗憾，因为公投已死，在鸟笼式制度下，以后很难看到有公投案会通过，这对台湾民主独裁政府是胜利，但对于台湾民主，以及追求深化民主的基层、民团是很大伤害。

新北市长侯友谊则透过新北市政府发言人张爱晶发表声明说，公投是人民意志的表达，尊重公投的结果，并称，愿意承担这次的公投结果。

民进党张廖万坚分析说，国民党新任主席朱立伦的威信受重挫，也会加剧朱立伦与新北市长侯友宜之间，以及党内的矛盾与裂痕，对国民党2024年的总统大选佈局，势必会有不利影响，同时冲击国民党于2022县市长大选原有的优势。

本次总投票所数为1万7479所，投票率为41.9％。根据台湾《公民投票法》第29条，公民投票案投票结果，有效同意票数多于不同意票，且有效同意票达投票权人总额四分之一以上者，即为通过。本次总投票权人数为1982万5468人，因此，通过门槛必须达到495万6367票。

此外，公民投票案不通过者，中选会要在投票完毕七天内公告公投结果，并通知提案领衔人；公告公投结果起两年内，不得就同一事项重行提出。