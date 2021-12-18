蔡英文：不会对藻礁保育及食安把关打折扣

台湾四大公投案以四项不通过结束，台湾总统蔡英文今天（18日）在面簿发文强调，政府绝不会对藻礁保育和食安把关打折扣。

蔡英文今天晚上在面簿发文称，无论投的是“同意”或者是“不同意”，都是公民意志的展现，没有谁输谁赢的问题，只有台湾未来要怎么走的问题。

她说，这次公投传达了四个明确的信息，台湾人民愿意走向世界参与国际；台湾人民支持能源转型，维持经济成长的动能；台湾人民重视生态环保，也希望经济、环保能够双赢；台湾人民期待公共政策能资讯透明、被理性讨论。

蔡英文称，民主社会本来就会对政府施政有不同想法，也应该听取不同意见。她强调，各种想法都会适当地被纳入政策评估和规划当中，藻礁保育和食安把关绝不会被打折扣。

她也点名感谢台湾副总统赖清德、行政院长苏贞昌、民进党团总召集人柯建铭以及所有执政团队的同仁。她还强调，这次公投再次见证了不同的意见透过民主机制可以互相沟通；人民意志可以凝聚出价值的选择。她续称，台湾面临挑战时，民主都会是最坚强的后盾。

另据中时新闻网报道，苏贞昌今天晚间也召开记者会说，感谢台湾人民用直接民权表达对政府政策的坚定支持，政府才能更有信心让台湾走出去，让能源转型走下去，让民主不用分歧。

他并强调，政府一定会更谦卑、更努力、更坚定为人民服务，让台湾能够更好，让人民意志更能实现，还让方方面面都得到更多的照顾，并且让世界更肯定台湾。

台湾行政院经贸谈判办公室代表邓振中则说，今天公投结果清楚显示出台湾愿意走向国际、积极参与国际组织的意愿。各国也会收到清楚的讯息，台湾有遵守国际规范的决心，对台湾参加《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）有非常大的帮助。