反莱猪公投未过 美国将与台湾就食品议题持续接触

对于反美莱猪公投议题未过关，美国国务院称，将与台湾就食品议题持续寻求建设性接触。

据台湾中央社报道，美国国务院不具名发言人回复中央社邮件询问表示，美方会与台湾就影响美国食品与农产品出口议题持续寻求建设性接触，“如同我们在双边贸易贸易关系的所有领域一样”。

对于台美是否有机会展开双边贸易协定（BTA）协商，美国务院官员则未答复。

针对重启核四、反莱猪、公投绑大选、真爱藻礁等四大公投案结果昨晚出炉，四项议题都没有通过。其中反莱猪公投牵涉台美贸易关系，最受美国关注。

美国圣母大学亚洲与亚洲事务研究副教授金恩（Sean King）指出，美国莱猪是否能出口到台湾，决定权在台湾人身上。从昨天的结果来看，台湾民众是依循科学与逻辑做出这样的决定，“不然美国人怎么会让自己的国民吃不安全的猪肉？”

金恩认为，公投结果让台美关系情势得以维持，对台美贸易暨投资架构协定（TIFA）协商肯定有所助益。但他也坦言，虽然有所进展，但美台要启动贸易协定协商仍有一段长路要走。

金恩也指出，或许更为重要的是，这项公投结果向日本表明，为了加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），台湾有能力改变福岛核食产品进口禁令。换言之，今天的公投结果让台湾加入CPTPP的可能性加大。