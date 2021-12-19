阿里巴巴承诺在2030年前实现自身运营的碳中和

中国电子商务巨头阿里巴巴加入了其他全球企业巨头的行列，制定了应对气候变化的目标。阿里巴巴承诺，在2030年前在自身运营中实现碳中和，并将其供应链的碳排放削减一半。

据《华尔街日报》报道，阿里巴巴首席执行官张勇周五公布了这一目标。全球各地的科技公司都在努力承担更多的环境责任。从苹果到微软，许多公司都已宣布承诺在公司内部和整个供应链中减少碳足迹。

阿里巴巴计划采取的行动包括在其数据中心使用更多的可再生能源，并与使用电动汽车的物流供应商合作。阿里云承诺不迟于2030年为其云计算提供100%的清洁能源。亚马逊去年表示，将增加10万辆电动送货汽车，以便在2040年前实现碳中和。

阿里巴巴没有透露计划投资多少来实现这些目标。

此外，这家在线零售巨头将针对其平台上的参与者，如消费者和商家，采取奖励或鼓励环保行为的举措，目标是到2035年减少15亿吨碳排放。

张勇说，“我们将利用我们作为平台运营商的独特影响力，动员中国和世界各地的消费者、商家和合作伙伴采取行动，改变他们的行为”。

阿里巴巴将设立一个新的环境、社会和治理问题监督机构，其中包括一个董事会层面的可持续发展委员会，由雅虎联合创始人、独立董事杨致远担任主席。