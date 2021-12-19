王力宏父亲发亲笔信称王力宏不是败类

台湾知名艺人王力宏前晚被前妻李靓蕾以数千字长文控诉婚内不忠等。王力宏父亲王大中今天凌晨向台媒发出亲笔信，称王力宏“绝对没有出轨之事”，他同时强调，“（王）力宏不是败类”。李靓蕾随后又反驳王大中信中的内容。

在王大中的亲笔信中，首先提到李靓蕾当年怀了王力宏的孩子后，曾称自己要独自带小孩，但却很快改口说，“如果不结婚，她会爆料摧毁力宏的事业”。

“当初家里大部份认为这种威胁不能接受，长痛不如短痛，我是唯一赞成结婚的，因为我觉得必须保护孩子，而且事业也很重要，结了婚也许她会不错，结果竟然这是我一生最大的遗憾。”

王大中也在信中形容，王力宏与李靓蕾这七年的婚姻是痛苦，包括近两年地狱似的生活。他并指出，李靓蕾前晚发表的文章是她“两年来处心的结果”，也提到李靓蕾已获得王力宏数亿台币的赡养费。

王大中写道：“离婚的程序也已近两年，而事实上双方已签字，女方有数亿台币的要求，并加房子、生活费，两名保母，一名菲佣及一名专用司机，再加孩子的生活费和教育费，这一切都已同意交付，绝对没有不支持她的可能。”

王大中最后说，王力宏在与李靓蕾分居两年期间，绝对没有出轨，他并希望大家保持客观，“力宏不是败类，他的孩子们也不该被灌输这种印象。”

对此，李靓蕾今早发文回应。她说：“看到王爸爸年纪这么大了还要为了45岁的儿子出来说这样谎，拍这样的照片，觉得很心痛也很不敢置信。”

“我们都是成年人了，出了事情应该自己面对，自己做的事情由自己来负责承担。我原本是不想要提及太多，很遗憾需要公开谈论这么不堪回首的往事。”

同时，李靓蕾也反驳王大中在亲笔信中的相关指控，并强调当初她与王力宏一直是有共识，以结婚为前提交往。

李靓蕾也指出，前天发的长文是在两名好友的陪伴下，一个人一字一句写完的，且有人证可以证明，并非如王大中所说是两年处心积虑的结果。她并要求王力宏在今午3时前公开道歉，否则她将立即寻求法律途径对王力宏及王大中提告。

李靓蕾前晚在个人社交媒体上发布数千字长文，控诉王力宏婚内包括炮友、召妓等种种恶劣行径；此消息被两岸三地大批媒体报道后，引爆整个中文娱乐圈。

李靓蕾说：“写这封信是我做过最困难的决定，人生真的很不容易。我想，也只有这样勇敢坦诚面对，一切才能归零，我们才能有各自有重生的机会。也希望我的分享能带给深陷其中的你或是即将要踏入这个旅程的你一些省思。”

李靓蕾诉说，她在婚姻中被王力宏与他的家人“不断怀疑、羞辱、冷暴力”，婚前还被迫签下不对等的婚前协议。而离婚消息曝光后，王力宏最后只是保护了自己。