香港动用过万警力 确保立法会选举顺畅

香港立法会选举今天举行，香港警务处处长萧泽颐表示，今天将动用超过1万名警力，确保选举顺畅举行。

综合网媒“香港01”、香港电台等港媒报道，萧泽颐今早到一所幼稚园投票后受访时说，警方今天会动用超过10000名警力，确保选举顺畅并有序举行。同时，警方也会在此期间加强情报收集。

萧泽颐并说，警方过去一周已拘捕三名男子，他们涉嫌在网上煽动他人做出暴力行为或投白票，破坏选举。他呼吁民众不要以身试法，否则警方会有进一步拘捕行动。根据香港法例，在选举期间公开煽动他人不投票或投白票属违法。

另据香港政府新闻网消息，香港警方今天将出动包括军装、便装和特种部队人员，以及特务警察，进行巡逻、监察、情报收集等工作。

香港保安局局长邓炳强早前说，当局将在选举日部署警方快速应对部队，严防孤狼式恐袭，同时留意阻止选民进入票站等干预行为。

《星岛日报》周三（15日）报道，有香港网民近日在网上留言称选举日是“火魔日”，怀疑暗示将策动纵火等不法活动，也有人留言称会在投票日乘坐免费交通工具，从早到晚吃喝玩乐，怀疑这是在间接呼吁其他人抵制选举。除了留言，有网民上载了四格漫画，内容涉嫌宣扬不投票。

作为中国全国人大修改香港选举制度后第一场立会选举，这次选举和以往有很大不同。在新选制下，立法会议席由70席增至90席，但地区直选议席则大幅减少。2016年上届选举，五个地方选区合共35名议员，以比例代表制选举产生。本届选举的选区则从五个增至10个，并以双议席单票制选出20个议席。